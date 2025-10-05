El novato Trey Yesavage establece nuevo récord de postemporada con 11 ponches en cinco entradas

El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Toronto Blue Jays al ponchar a 11 en cinco 1/3 entradas sin hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de postemporada en la historia del equipo y Toronto venció el domingo 13-7 a los Yankees de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la ALDS.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro hits de extra base, y Ernie Clement y George Springer también conectaron jonrones mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo.

Los Azulejos conectaron tres jonrones entre sus 14 hits el sábado en una victoria de 10-1. Tienen más jonrones (ocho) que ponches (siete) en dos juegos.

Varsho se fue de 5-4 con dos dobles, anotó cuatro carreras y remolcó cuatro. Guerrero se fue de 5-3 y anotó dos veces.

Cody Bellinger conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y Ben Rice tuvo dos hits y dos impulsadas, pero Toronto ganó por octava vez en nueve encuentros en casa contra Nueva York. Los Azulejos tuvieron un récord de 2-4 en seis juegos en el Yankee Stadium, donde la serie se traslada para el Juego 3 el martes por la noche.

Yesavage (1-0) fue seleccionado por Toronto con la selección número 20 el año pasado en el draft amateur. El derecho de 22 años ascendió a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada antes de unirse a los Azulejos y lograr un récord de 1-0 en tres aperturas en septiembre.

Yesavage necesitó menos de cuatro entradas para superar el récord anterior de ponches en postemporada de Toronto, ocho, establecido por Dave Stieb, David Price (dos veces) y Juan Guzmán.

Conocido por su recta de dedos divididos de élite, Yesavage estableció un récord de los Azulejos al ponchar a nueve bateadores de los Rays en su debut el 15 de septiembre. Ocho de sus 11 ponches el domingo fueron con el splitter. Los otros tres fueron con rectas que alcanzaron las 96 mph.