Shohei Ohtani deslumbra en su debut como lanzador en Playoffs con los Dodgers ante los Phillies

Los Angeles Dodgers comenzaron con fuerza su camino en la postemporada de las Grandes Ligas, y la gran noticia fue el histórico debut de Shohei Ohtani como lanzador en playoffs. El astro japonés, tres veces MVP, se subió al montículo por primera vez en la postemporada y no decepcionó, guiando a su equipo a la victoria en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Philadelphia Phillies.
En un Citizens Bank Park encendido, Ohtani mostró carácter y temple. A pesar de un inicio complicado, logró mantener a raya a una de las ofensivas más peligrosas de la liga, dominando con autoridad durante seis entradas y dejando claro por qué es considerado uno de los peloteros más completos del béisbol moderno.
Ohtani supera los nervios y lanza con autoridad en su debut
El esperado debut de Shohei Ohtani como abridor en los playoffs fue un espectáculo de talento y resiliencia. Aunque permitió tres carreras limpias y tres hits, recetó nueve ponches en seis innings de trabajo, demostrando control y potencia en cada lanzamiento. Su capacidad para ajustar tras un inicio titubeante fue clave para mantener a los Dodgers en el juego.
Tras la victoria, Ohtani habló sobre su experiencia en el montículo: “Estaba un poco nervioso imaginándome ahí, en el montículo”, confesó el japonés a través de su intérprete Will Ireton. “Pero una vez que estuve en el campo, los nervios desaparecieron y pude concentrarme plenamente”.
Su actuación no solo representó un gran paso personal, sino también un mensaje claro al resto de los equipos: Ohtani ha llegado a octubre para dominar.
Teoscar Hernández impulsa el triunfo y silencia a Filadelfia
Cuando el juego parecía inclinarse a favor de los Phillies, Teoscar Hernández cambió por completo la historia con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada, que no solo le dio la ventaja definitiva a los Dodgers, sino que también apagó la euforia del Citizens Bank Park.
El veterano Max Muncy destacó el temple del equipo ante la presión:
“Sabíamos que algo iba a hacer explotar al público, pero eso no importa. Lo importante es lo que sucede al final, y cuando logramos silenciar a la multitud, es una sensación increíble”, expresó al término del encuentro.
Con este resultado, Los Angeles Dodgers dieron el primer golpe en la Serie Divisional, acercándose un paso más a su objetivo de regresar a la Serie Mundial. Con Ohtani en plenitud y un lineup ofensivo en gran forma, el conjunto angelino se consolida como uno de los grandes favoritos al título de 2025.