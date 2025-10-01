Machado y Miller brillan con Padres en victoria 3-0 a Cachorros que empata serie de comodines

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller lució dominante de nuevo y los Padres de San Diego vencieron el miércoles 3-0 a los Cachorros de Chicago para llevar su serie de comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Victoria de los Padres de San Diego I AP

Jackson Merrill aportó un elevado de sacrificio temprano para que San Diego evitará la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios antes de entregar la pelota al poderoso bullpen de su equipo.

"De eso se trata la postemporada, hombre", dijo el dominicano Machado. "Es algo hermoso jugar aquí frente a estas multitudes y con lo que está en juego".

Final del juego entre los Padres y Cachorros I AP

Para su duelo final, la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves

Los Padres, con experiencia en playoffs, buscan repetir lo logrado en 2020, cuando perdieron el primer juego en la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. Machado también bateó un cuadrangular en el segundo duelo de esa serie.

"Aún hay mucho en juego, tal como lo hubo hoy", dijo Machado. "Todavía estamos contra la pared, así que saldremos a jugar nuestro mejor béisbol durante los próximos 27 outs".

Chicago terminó con cuatro imparables. La franquicia está haciendo su primera aparición en postemporada en cinco años, y no ha avanzado desde que eliminó a Washington en una serie divisional de la Liga Nacional en 2017.

"Creo que los primeros dos juegos son realmente lo que esperabas en esta serie, y creo que mañana será muy parecido", dijo el manager de los Cachorros, Craig Counsell. "Creo que estamos hechos para eso. Vamos a tener que batear más mañana; no hay duda. No hicimos lo suficiente ofensivamente hoy".

Juego 2 de Comodines de la Liga Nacional I AP

San Diego se adelantó con el elevado de Merrill al jardín derecho ante Andrew Kittredge en la primera entrada, impulsando al dominicano Fernando Tatis Jr. El derecho Kittredge abrió el duelo para Chicago y fue reemplazado por el zurdo Shota Imanaga en la segunda.

Los Cachorros amenazaron en la cuarta, colocando corredores en primera y segunda con dos outs. El cubano Adrián Morejón entró y retiró a Pete Crow-Armstrong con un rodado a primera.

"Adrián entró y estuvo simplemente sobresaliente, realmente fantástico", dijo el manager de San Diego, Mike Shildt.

Los Padres añadieron dos carreras más con el batazo de 404 pies de Machado al jardín izquierdo ante Imanaga en la quinta entrada. Tatis se embasó en el primer turno con un boleto y avanzó con un sacrificio antes del 12do jonrón de playoffs en la carrera de Machado.

"El splitter estaba destinado a ir abajo en la zona y simplemente se quedó un poco", dijo Imanaga. "Y para mí fue como, ¿por qué sucedió eso? Es algo en lo que voy a pensar, hacer los ajustes que necesito".

Las tres carreras fueron más que suficientes para el bullpen de San Diego. Miller y el venezolano Robert Suarez se combinaron para 14 lanzamientos de más de 100 mph.

Padres de San Diego I AP

Morejón lanzó 2 1/3 entradas perfectas antes de que Miller mostrara su material eléctrico al ponchar a cinco bateadores consecutivos . El derecho alcanzó 104.5 mph en un tercer strike cantado a Carson Kelly en la séptima , que fue el lanzamiento más rápido en la postemporada desde que Statcast comenzó a rastrear en 2008.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez bateó de 3-2, Freddy Fermín de 4-1; los dominicanos Manny Machado de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Fernando Tatis Jr. de 4-1 con dos anotadas, y el cubano José Iglesias de 1-0. Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 1-0.