MLB Playoffs 2025: Guardianes vencen 6-1 a Tigres para igualar serie de comodines

Cleveland volvió a vibrar en octubre gracias a Brayan Rocchio. El infielder venezolano aportó otro hit decisivo en la postemporada al sacudir un jonrón que puso a los Guardianes por delante en el octavo inning y Cleveland igualó su Serie de Comodines de la Liga Americana al vencer el miércoles 6-1 a los Tigres de Detroit.

Bo Naylor añadió otro jonrón en el racimo de cinco carreras en el octavo acto. Y George Valera también la desapareció para que los Guardianes forzaron un decisivo tercer duelo en la serie al mejor de tres.

El ganador del jueves se enfrentará a los Marineros de Seattle de los pelotero mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz en una Serie Divisional. Ningún equipo ha perdido el Juego 1 de una serie de comodines y ha avanzado desde que comenzó la ronda ampliada en 2022.

Fue el héroe del encuentro | AP

Detroit no pudo cerrar la serie

El puertorriqueño Javier Báez aportó dos hits y una carrera impulsada para los Tigres, que se fueron de 15-1 con hombres en posición de anotar, dejando varados a 15 corredores en los senderos.

Detroit llenó las bases con dos outs en la novena entrada, pero Cade Smith logró que Dillon Dingler conectara una línea directo al primera base C.J. Kayfus.

No pudieron llevarse la Serie | AP

Dominio en la Octava entrada

El juego estaba empatado 1-1 con un out en la octava entrada cuando Rocchio pescó una recta 99.9 mph del lanzador perdedor Troy Melton y la mandó 379 pies hacia las gradas del jardín derecho. Fue el segundo jonrón del venezolano en tres juegos. Había conectado un jonrón de tres carreras en la décima entrada el domingo para dar a los Guardianes una victoria 9-8 sobre los Rangers de Texas en el final de la temporada regular.

Rocchi dio crédito a su compañero José Ramírez para afrontar el turno. El infielder de 24 años ahora presume de un promedio de bateo de .308 (12 de 39) en 12 juegos de postemporada.

Se llevaron el partido en la octava entrada | AP

Daniel Schneemann añadió un doble impulsor antes de que Naylor conectara un lanzamiento de Brant Hurter sobre la pared del jardín derecho para una ventaja de cinco carreras. Jakob Junis se llevó la victoria mientras el bullpen de los Guardianes mantuvo a Detroit sin anotaciones durante cinco entradas y un tercio.

En el tercer juego el jueves, el derecho de los Tigres Jack Flaherty (8-15, 4.64 de efectividad) hará su octava apertura de postemporada. Por Cleveland, el derecho Slade Cecconi (7-7, 4.30) tendrá su primera apertura en playoffs.

Todo se define el jueves | AP