Erick Leal, abridor de Diablos Rojos para el Juego 6 ante Guerreros de Oaxaca: "No caeremos en provocaciones"

Como un ave fénix que resurge de sus cenizas, los Diablos Rojos del México se repusieron de una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato ante Guerreros de Oaxaca y este sábado buscarán una tercera victoria consecutiva para empatar la serie. Erick Leal será el encargado de abrir en el Juego 6 en el regreso al Estadio Alfredo Harp Helú.

"Muy contento por cómo hemos llevado los últimos tres juegos. Estamos aquí nuevamente en casa. Creo que venimos con una misión, todo el mundo está sano y de verdad que tenemos muchísima fe", declaró el venezolano previo al partido de este sábado.

Leal destacó que los Pingos han trabajado toda la temporada para buscar el título y que no han perdido la determinación tras este complicado momento en la serie. "A veces es bueno tocar fondo para salir nuevamente a dar tu mejor versión y yo pienso que es lo que hemos estado haciendo estos días".

Diablos Rojos no caerá en provocaciones, aseguró Leal

El lanzador venezolano también fue el encargado de abrir el Juego 2 de la serie, en el cual las bancas se vaciaron en el Harp Helú en dos ocasiones en las primeras cinco entradas. Anoche, los ánimos nuevamente se calentaron en el Estadio Eduardo Vasconcelos.

En este contexto, Leal aseguró que él está enfocado en su labor en el montículo. "Voy a salir a jugar pelota, sin caer en provocaciones de nadie, concentrado en lo que tenemos que hacer, porque mañana tenemos un juego muy importante".

"Los últimos juegos han sido bastante intensos, con respecto a la fanaticada de allá, del equipo de ellos hacia nosotros", añadió en referencia a los actos de vandalismo cometidos por aficionados oaxaqueños, que destrozaron el camión que trasladaba a los Diablos Rojos.

Aunque Guerreros reprobó los actos y aseguró que tomarán acciones para que no se repita, no hay información sobre detenidos al momento. Pero para Erick Leal, son precisamente el tipo de cosas en las que no quiere pensar y quiere enfocarse en lo deportivo.

"Hemos venido jugando unidos, como siempre hemos venido haciendo las cosas", y señaló que realizó su análisis del rival para hacer una gran labor mañana. "He estudiado bastante a los bateadores, no hay que hacer mayor cosa, simplemente estar enfocado entre cada picheo

" Y yo creo que la fanaticada y las familias merecen que uno esté enfocado en lo que tenemos que hacer", finalizó el lanzador.

