Fernando Valenzuela, histórico pitcher mexicano, fue hospitalizado en Los Ángeles

Fernando Valenzuela, uno de los jugadores de beisbol más emblemáticos de México y una figura histórica de las Grandes Ligas, fue internado en un hospital de Los Ángeles este lunes.

Valenzuela alcanzó la fama en la década de 1980, cuando jugaba para Los Angeles Dodgers. En su año de debut ganó tanto el premio al Novato del Año como el Cy Young, siendo el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr ambos honores en la misma temporada.

El pitcher mexicano jugó para los Dodgers durante 11 temporadas, donde consiguió varios hitos, como lanzar un juego sin hit ni carrera en 1990. Además, fue seis veces seleccionado para el Juego de Estrellas y ganó dos Series Mundiales con el equipo (1981 y 1988).

De acuerdo con información de David Faitelson, el exlanzador de 63 años fue internado en Los Ángeles, sin embargo, no se compartió más información sobre el estado de salud de Valenzuela ni de la razón por la cual tuvo que ser hospitalizado.

“Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital. No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad. Rezamos por su pronta recuperación” reveló Faitelson.

Cabe destacar que hace unos días en Estados Unidos habían anunciado que “El Toro”, no regresaría para la postemporada de la MLB 2024 como comentarista para las transmisiones de los Dodgers, poniendo fin a una carrera como analista en radio de los Dodgers desde la temporada 2003.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: ¿Cuándo inician los Playoffs y qué equipos ya están calificados?