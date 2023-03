¡Increíble! Edwin Díaz se lesiona en festejo de Puerto Rico, próximo rival de México en Clásico Mundial

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz tuvo que ser sacado en sillas de ruedas del terreno de juego tras sufrir una lesión lesión al celebrar la victoria de su equipo contra la República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol la noche del miércoles.

Díaz se puso a festejar alrededor del montículo con sus compañeros tras lanzar un noveno inning perfecto de tres ponches para sellar el triunfo 5-2 que le dio a los boricuas la clasificación a los cuartos de final.

Los jugadores puertorriqueños saltaban eufóricos cuando Díaz se desplomó y acabó sujetándose su pierna derecha.

El derecho de 28 años se transformó en uno de los jugadores más populares de los Mets de Nueva York tanto por su dominio como lanzador como por entrar a los partidos con una pegajosa canción al son de trompetas.

Estaba en llanto y no era capaz de poner peso sobre la pierna, al tiempo que el coach de pitcheo Ricky Bones y un fisioterapeuta le prestaban auxilio para llegar a la cueva.

El hermano de Díaz, Alexis, también lloraba mientras Edwin era sacado en sillas de ruedas. Francisco Lindor, compañero de Díaz con los Mets de Nueva York y torpedero de la selección puertorriqueña miraba atónito con las manos puestas sobre su cabeza.

Los Mets informaron en un comunicado difundido aproximadamente una hora después del juego que Díaz sufrió una lesión en la rodilla derecha y se someterá a resonancias el jueves.

El mánager de Puerto Rico Yadier Molina dijo que Díaz fue examinado en el estadio.

“Yo estaba abrazando a nuestros coaches en la cueva. Levantamos la mirada y ahí estaba Edwin postrado”, dijo Molina. “No sabía qué hacer. No sabía cómo responder. Tampoco sabía qué decir. Me sorprendió".

“Duele ver a alguien que trabaja tan fuerte como Edwin, verlo así postrado. Es algo triste”, añadió.

En su quinta edición, el Clásico se escenifica en las semanas previas al inicio de la temporada regular, justo cuando los peloteros se están poniendo a punto. El torneo tiene varias reglas — además de pedidos de los clubes de Grandes Ligas — para prevenir lesiones, en particular con los lanzadores.

Los pitchers de todas las selecciones no pueden exceder los 65 lanzamientos por salida en la primera ronda. Si el jugador realiza 50 lanzamientos en una salida, no podrá lanzar en los siguientes cuatro días. Si tira más de 30, no podrá lanzar al día siguiente. Y, por último, de lanzar en días seguidos, deberá tener descanso el día posterior.

Pero pocos se hubieran imaginan la dramática escena del miércoles.

El jardinero central boricua Kiké Hernández describió que el camerino boricua guardó silencio en vez de celebrar tras la lesión de Díaz.

“Es lamentable lo que ha pasado”, dijo Hernández. “Es uno de nuestros hermanos”.

“Nada le quita lo que pudimos lograr en el terreno”, añadió.

Díaz ha sido seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas y consagrado en igual número de ocasiones como el mejor relevista del año. Viene de una sensacional temporada con los Mets, con 32 rescates, efectividad de 1.31 y 118 ponches en 62 innings. Tras declararse agente libre, firmó un contrato de 102 millones de dólares y cinco años para seguir en Nueva York.

