Javier Assad, de los Chicago Cubs, espera jugar la Serie Mundial 2026 con México

El abridor mexicano de los Chicago Cubs, Javier Assad, mantiene la ilusión de volver a vestir la camisola de México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol de 2026, un torneo que dejó una marca profunda en su carrera.

En su visita a tierras aztecas, el lanzador tijuanense compartió su sueño de representar nuevamente al país y de paso, también llenó de elogios a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Assad formó parte del histórico roster de la selección mexicana que consiguió el tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 y anhela volverlo a hacer en 2026.

“No sabría si liderando, o no, pero me gustaría poder volver a representar mi país. La verdad es que fue una experiencia inolvidable y de la que estoy muy contento con lo que vivimos ese año. Espero en dios poder estar ahí, la verdad que me encantaría volver”, confesó el pitcher.

Además de hablar sobre sus aspiraciones internacionales, el derecho de los Cubs aprovechó para reconocer el crecimiento que ha tenido la LMB.

“Uno siempre está al pendiente de la liga de México, siempre viendo en las redes sociales. Y ver ese nivel que hay ahorita en la liga mexicana... Se siente bien ver a nuestros compañeros, amigos que tenemos, en ese nivel compitiendo contra grandes peloteros”, comentó. “La verdad que tienen gran talento en la LMB que ahorita está en un gran nivel y la verdad que se ve súper bien”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TREVOR BAUER ANUNCIA QUE LANZARÁ EN EUROPA CON SUIZA