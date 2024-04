José Urquidy emocionado por conocer a Jorge Campos: “Me regaló su jersey”

José Urquidy, lanzador sinaloense de los Astros de Houston, compartió detalles emocionantes sobre su encuentro con el legendario portero Jorge Campos durante su visita a la Ciudad de México para la Mexico City Series.

Urquidy fue sorprendido un día antes con la noticia de la presencia de Campos como invitado especial para cantar el Play Ball en el primer juego de la serie: "No sabía que iba a venir, me avisaron un día antes que iba a venir a cantar el play ball del primer juego", detalló.

El lanzador expresó su agradecimiento al recibir un jersey autografiado por Campos, quien además le prometió visitar Houston en un futuro cercano, momento en el cual Urquidy planea obsequiarle su propio jersey de los Astros.

"Ya estaba preparado para eso, me dijeron que saliera un poco temprano para saludarlo y así fue, lo saludé ahí afuerita y me regaló su jersey, me prometió que pronto iba a ir a Houston y yo le voy a dar la mía", aseguró el mexicano.

Durante la entrevista, Urquidy compartió su aprecio por ambos deportes, el fútbol y el béisbol, revelando que, aunque en algún momento se distanció del fútbol para enfocarse en el béisbol, recientemente ha vuelto a interesarse por el deporte, en parte gracias a la cercanía que tiene con el futbolista Héctor Herrera, quien juega en Houston.

"Sí, yo de pequeño veía mucho futbol y beisbol, pero hubo un tiempo donde me desafané de todo eso y estaba de lleno solamente en el beisbol. Ahora, de repente volteo a ver el futbol, en Houston tenemos un paisano que es Héctor Herrera, muy amigo mío, de vez en cuando nos vemos y me invita a los juegos", comentó el lanzador derecho

A pesar de no estar actualmente tan inmerso en el fútbol mexicano como antes, Urquidy destacó su admiración por Jorge Campos, especialmente durante su etapa como comentarista.

"Ahorita no estoy muy metido en el soccer mexicano, pero antes sí lo veía mucho y Jorge lo comencé a ver más cuando estaba de comentarista", finalizó.