Jeremy Peña sobre la posibilidad de jugar en México: 'No tengo planes'

Jeremy Peña batea a la Liga Mexicana de Beisbol. De cara al inicio del segundo juego de la Mexico City Series, el campocorto de los Astros de Houston reveló que habla seguido con el segunda base de los Diablos Rojos del México, Robinson Canó. Sin embargo, admitió que a diferencia de su compatriota, él no tiene planeado jugar para la LMB.

"Yo soy bien amigo de Robinson Canó que está aquí con los Diablos, hablo seguido con él y yo sé que la está pasando muy bien aquí", detalló el MVP de la Serie Mundial del 2022.

Sin embargo, cuando se le preguntó si le gustaría en un futuro seguir los mismos pasos que Canó, Peña confesó que sus únicos planes actualmente es mantenerse en Las Mayores por mucho tiempo.

"En verdad no conozco mucho de la liga de beisbol mexicano, pero ahorita mismo no tengo planes de jugar aquí en México, no quiere decir que un día no me gustaría, pero ahorita la meta es jugar en Grandes Ligas y mantenerme por mucho tiempo", explicó Jeremy.

