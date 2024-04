Julio Urías: Nueva versión revela que Daisy también golpeó al expitcher de Dodgers

Luego de haber sido arrestado en septiembre, Julio Urías ha sido acusado de cinco delitos menores. El expitcher de los Dodgers, quien ahorita se encuentra sin equipo, tendrá el 2 de mayo su audiencia donde se le notificará de manera oficial cuales son los cargos en su contra. Ante esto, en RÉCORD+ se contó una versión nueva sobre lo ocurrido en esa noche.

En BMO Stadium, casa de LAFC, Julio Urías asistió con su pareja Daisy a ver el juego entre el equipo angelino e Inter Miami, ya con Lionel Messi. Incluso, el lanzador mexicano de 27 años fue uno de los invitados VIP para el duelo. Después del partido, Urías fue acusado de violencia doméstica por una discusión que tuvo con su pareja en los alrededores del estadio.

Tras este incidente y después de meses de investigación, se dieron a conocer los cinco cargos menores de Julio. Los cinco delitos menores que recibe el lanzador de 27 años son un cargo de batería conyugal, dos cargos de violencia doméstica, uno de privación ilegal la libertad y uno de agresión. Sobre estas acusaciones, Ricardo López, reportero de La Opinión en Los Ángeles, contó una nueva versión sobre lo ocurrido y describió la situación a la que se enfrentará el serpentinero zurdo.

"Por ejemplo, privación ilegal de la libertad, no es que él haya secuestrado Julio a su a su pareja Daisy, sino que a lo mejor la sujetó de la mano para que no se fuera otro lado. Asalto o agresión, no es que él le haya pegado, más bien que haya intentado agredir, quiere decir, que hubo un contacto físico que lastimó a su pareja", comentó Ricardo.

Y es que de acuerdo con su reporte, un acompañante de Julio durante esa noche, le reveló que la pareja de Urías también tuvo acciones violentas contra el mexicano. De acuerdo con su versión, Urías había ingerido alcohol y se encontraba en estado de ebriedad, al mismo tiempo en que saludaba a cada persona con la que se encontraba. Esto desesperó a Daisy, quien terminó por patear al mexicano y tras una persecusión alrededor del BMO Stadium, ambos terminaron derribados en una cerca.

"Yo tengo una persona, una fuente, que fue testigo que estaba con Julio tomando una copita el día del partido en el estadio BMO, bajaron juntos de este VIP y Julio se detenía mucho. Incluso, hay una imagen en la que le está dando un billete 100 dólares a un vendedor ambulante latina y le dice 'para que no tenga que trabajar mañana' y se va a tardando y entonces se desespera Daisy su pareja, y según mi testigo, cuando Daisy se pone muy impaciente, empieza a gritar y a faltar el respeto".

"Julio llega a tratar de besarla y abrazarla como para tranquilizar a Daisy, y según mi fuente, ella lo patea y se echa a correr. Julio va atrás de ella presumiblemente para tranquilizarla y cuando la alcanza, según mi testigo, se tropieza y hay una colisión y caen juntos contra estas cercas que hacen mucho ruido. Coincide toda esta relato con lo que se ha investigado con lo que se sabe", expresó Ricardo.

