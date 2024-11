LMB anuncia calendario de la temporada 2025

Se ha dado a conocer el calendario de la temporada historia del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el cual dará comienzo el jueves 17 de abril del 2025 con la visita los Leones de Yucatán a los flamantes campeones, los Diablos Rojos del México.

Un día después el resto de los 18 equipos que componen la LMB saltarán al diamante para dar por comenzada su campañas: Dorados vs Algodoneros, Saraperos vs Caliente, Rieleros vs Toros, Charros vs Sultanes, Tecos vs Acereros, Bravos vs Conspiradores, Pericos vs El Águila, Tigres vs Piratas y Guerreros vs Olmecas.

Cada equipo disputará 93 juegos en 31 series, destacando el regreso de los partidos de los lunes por la noche, con un total de 17 encuentros programados para ese día.

Juego de Estrellas y Home Run Derby

Uno de los momentos más esperados será el Juego de Estrellas 2025, que se llevará a cabo del 27 al 29 de junio en la Ciudad de México, con el Estadio Alfredo Harp Helú como sede. El evento también incluirá el emocionante Home Run Derby.

Formato de Postemporada

Al finalizar el rol regular, los seis mejores equipos de cada zona (Norte y Sur), clasificados según su porcentaje de victorias, avanzarán a la postemporada. Todas las series se jugarán al mejor de siete encuentros. El calendario de playoffs será el siguiente:

Primer Playoff: 9 al 18 de agosto

Series de Zona: 19 al 28 de agosto

Series de Campeonato: 29 de agosto al 7 de septiembre

Serie del Rey: 9 al 17 de septiembre

Damas y caballeros, niñas y niños, me complace anunciarles ¡mi calendario 2025! Esta temporada es mi centenario y los quiero ver en mis Empiecen a hacer sus planes. ¡Nos vemos en abril!#BeisbolizaTuVida https://t.co/1IcB1hXt4a — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) November 25, 2024

Fechas Imperdibles

17 de abril: Juego Inaugural, Leones vs Diablos Rojos en la Ciudad de México

21 al 23 de abril: Guerra Civil entre Diablos y Tigres en Quintana Roo, debut como local para Tigres

28 al 30 de abril: Clásico del Norte entre Saraperos y Sultanes en Monterrey

2 al 4 de mayo: Guerreros vs Diablos Rojos, reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur del 2024

23 al 25 de mayo: Guerra Civil entre Tigres y Diablos Rojos en la Ciudad de México

3 al 5 de junio: Serie Roja entre Diablos Rojos y El Águila en Veracruz

10 al 12 de junio: Reedición de la Serie del Rey 2024, Diablos Rojos vs Sultanes en Monterrey

14 al 16 de junio: Reedición de la Serie del Rey 2023 entre Algodoneros y Pericos en Puebla

27 al 29 de junio: Fin de semana del Juego de Estrellas en la Ciudad de México

11 al 13 de julio: Guerra Civil, Diablos Rojos vs Tigres en Cancún

14 al 16 de julio: Clásico Peninsular, Piratas vs Leones en Yucatán

25 al 27 de julio: Guerra Civil, Tigres vs Diablos Rojos en la Ciudad de México

7 de agosto: Fin del rol regular

9 de agosto: Inicio del Primer Playoff en la Zona Sur

10 de agosto: Inicio del Primer Playoff en la Zona Norte

19 de agosto: Inicio de las Series de Zona en el Sur

20 de agosto: Inicio de las Series de Zona en el Norte

29 de agosto: Inicio de la Serie de Campeonato de la Zona Sur

30 de agosto: Inicio de la Serie de Campeonato de la Zona Norte

9 de septiembre: Inicio de la Serie del Rey

