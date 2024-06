Trevor Bauer afirma estar maravillado con la LMB tras romper récord de ponches: 'Es única'

Enamorado de México. Tras imponer un récord de 19 ponches en un solo juego en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Trevor Bauer ha reflexionado sobre lo especial de este logro y la particularidad del beisbol mexicano, el cual lo tiene totalmente maravillado por lo que se encuentra dentro y fuera del parque.

"Cualquier vez que tienes un récord en cualquier liga, en cualquier lugar, es especial. Cada liga tiene sus propios desafíos. Yo no veo un récord aquí como mejor o peor que un récord en otra liga. Esta liga es extremadamente única en el sentido de que el cambio de altitud entre los estadios es el mayor en cualquier liga del mundo. Así que ese es un desafío único", expresó Bauer.

El lanzador, quien ha encontrado en México una mezcla de seriedad y diversión en su carrera, comentó sobre su renovado disfrute del juego. "Creo que en la vida profesional me gusta más jugar al beisbol que nunca antes. Siempre he sido muy serio y me he concentrado en ser lo mejor que puedo ser. Creo que muchas veces dejo que lo divertido salga de mí, pero aquí en México he encontrado una buena manera de mezclar lo serio con lo divertido, y eso ha sido muy refrescante para mí. Esa es una de las cosas que he aprendido de los chicos aquí. Todos parecen divertirse mucho. Salen, juegan duro y quieren ganar, pero se divierten, y eso no es algo que he visto mucho en mi carrera, y creo que lo he mejorado mucho en los últimos meses".

Bauer no escatimó en elogios hacia los fanáticos, la organización escarlata y sus compañeros de equipo. "El apoyo de los fanáticos ha sido genial, el apoyo de la organización ha sido genial y el apoyo de los compañeros ha sido genial. No tengo nada negativo que decir. Ha sido muy refrescante para mí tener gente tan bienvenida y tan abierta a las cosas que me gusta hacer y encontrar formas de colaborar. Las instalaciones, los parques, todo sobre la experiencia ha sido genial hasta ahora".

Cuando llegó Bauer al infierno, no sabía que pronto iba a convertirse en un jugador histórico. Ahora, solo unos meses después, ha impuesto un par de récords y no desea marcharse sin antes dejarle un título a la afición escarlata que tanto lo ha apoyado: "Ha sido un par de días muy especiales. Creo que, si eso me hace una leyenda, entonces me hace una leyenda. No sé si me considero una leyenda o no. Ha sido un par de días geniales. Y en cuanto a mi futuro con Diablos, me encanta la organización y el equipo. Ahora estoy concentrado en ganar un campeonato. Aún no estoy seguro de hacia dónde voy en la liga. Tengo que terminar la temporada. Quiero concentrarme en ganar el campeonato aquí y luego ver qué hago después de eso. No estoy tomando decisiones sobre eso en el momento actual".

Bauer también destacó su apreciación por México fuera del campo de juego. "He disfrutado mi tiempo aquí en México, por supuesto. La organización de Diablos, los fans, el beisbol, todo ha sido genial, pero he disfrutado de salir y ver el país también. Es un país hermoso. Me gustan las playas. El viaje entre ciudades es genial porque puedes ver el paisaje y las montañas, cosas que hacen a México algo único. Nunca había visto un volcán activo y lo veo cada día. Esa parte ha sido genial".

En cuanto a su posible regreso a la MLB, Bauer fue reflexivo y abierto: "En cuanto a volver a MLB o no, no lo pienso realmente. Me gustaría volver a jugar allí. Hay cosas que aún quiero cumplir en mi carrera que aún no he podido cumplir. Pero lo que realmente disfruto es intentar crecer en el beisbol, hacer contenido, hacer el juego más accesible a los jóvenes fans, y tratar de dar a los niños y a sus padres la oportunidad de unirse a los otros a través del beisbol, de la misma manera que yo pude unirme a mis padres a través del beisbol. En cuanto sea posible, estaré contento de jugar donde sea", finalizó.

