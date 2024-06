¡Otra barrida! Diablos Rojos domina a Guerreros de Oaxaca durante todo el fin de semana

Los Diablos Rojos del México (46-13) se impusieron 9-4 a los Guerreros de Oaxaca (30-29) en el Estadio Eduardo Vasconcelos, para así completar su novena barrida en la temporada 2024 de Liga Mexicana de Beisbol. Asimismo, los comandados por Lorenzo Bundy han ganado 17 series en la temporada actual, con dos perdidas y una empatada.

Moisés Gutiérrez y José Marmolejos fueron los bateadores más destacados. Gutiérrez acumuló tres hits en cinco turnos al bat, con tres carreras impulsadas y una anotada, incluido su cuarto jonrón de la campaña. Marmolejos, por su parte, logró dos imparables en cinco turnos y produjo tres carreras.

El abridor Ronnie Williams trabajó cinco entradas, en las que solo permitió tres hits y el mismo número de carreras, con dos bases por bolas y siete ponches, lo que le permitió obtener su tercera victoria de la temporada. Los relevistas Justin Courtney, Jared Lakind y Jake Sánchez completaron el trabajo en el montículo.

El marcador se abrió en la tercera entrada, cuando los Diablos anotaron tres carreras, dos de ellas gracias a un sencillo de Marmolejos. Sin embargo, Guerreros respondió en la parte baja, acercándose 3-1.

En la cuarta entrada, los Escarlatas aumentaron su ventaja a 4-1 con un rodado de Ramón Flores. En la quinta entrada, un jonrón de Gutiérrez, con Ornelas en base, puso el marcador 6-1. Aunque los Guerreros anotaron dos en la parte baja, acercándose 6-3, los Diablos sumaron una carrera en la séptima y dos en la octava, alejándose definitivamente 9-3.

Después de esta serie en Oaxaca, los Diablos se preparan para enfrentar a los Conspiradores de Querétaro en una serie de tres juegos en calidad de visitante. Los lanzadores probables para esos encuentros son Steve Moyers, José Bravo y Daniel Ponce de León.

Increíble jugada que terminó en HR de campo en el Diablos vs Guerreros

En la parte baja del octavo inning, una jugada surreal se presentó en el último de la serie entre Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca en el Estadio Eduardo Vaconcelos.

Con la pizarra 9-3 a favor de los Escarlatas, Jared Lakind estaba en la lomita, mientras que Yonathan Daza bateaba por Guerreros. Este duelo lo ganó Lakind tras ponchar a Daza con una curva y cuenta de 3-2. Sin embargo, la increíble jugada llegó después de ese chocolate.

BÉISBOL CHAMPAGNE

Cuando te ponchas pero conectas un Home Run de campo pic.twitter.com/VfgHyE3kB8 — LMB memes (@LMB_memes) June 24, 2024

Y es que el receptor de los Diablos no logró quedarse con la bola, por lo que el bateador podía correr a primera base. Ante esto, el lanzador salió de la lomita para agarrar la bola y tratar de poner out a Yonathan, pero el lanzamiento no fue bueno y terminó por irse hasta el jardín derecho, lo que le permitió a Daza darle la vuelta al diamante y llegar a home.

