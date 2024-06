Trevor Bauer, encantado con su estancia en Liga Mexicana de Beisbol: "Ha sido genial"

Tras su sorprendente llegada a la Liga Mexicana de Beisbol, Trevor Bauer, pelotero de Diablos Rojos del México, se ha colocado como el pitcher más dominante de LMB en los últimos años.

Y es que Trevor -quien tiene toda la experiencia de las Ligas Mayores- no sólo disfruta ya en la lomita, sino desde que sale por el túnel del Estadio Alfredo Harp Helú, pues cada aspecto de la Liga Mexicana lo tiene "encantado".

En entrevista para RÉCORD, el serpentinero de 33 años reveló que previo a llegar a México no conocía LMB, por lo que sus expectativas han sido superadas. De igual forma, agradeció todo el cariño que ha recibido de la afición tanto en el Alfredo Harp Helú, al igual que cuando juegan como visitante.

"Increíble, he recibido un gran apoyo de la afición, también como visitante. Los fans han sido increíbles. No esperaba mucho, pues porque estoy haciendo mi trabajo y luego, no conocía mucho la liga, pero sí, ha sido genial", expresó Bauer emocionado.

Y si bien el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 señaló que en LMB falta mucho para estar al nivel de Las Mayores, la realidad es que México va por buen camino, al menos para pensar en una etiqueta AAA.

"Creo que sí es el nivel de AAA. Hay mucho talento, pero en MLB hay mucho más, de ahí todas las ligas están por abajo. El marketing del beisbol en Estados Unidos es porque hay mucha gente, hay 30 equipos y hay mucho control", señaló Trevor.

Bauer fue All-Star en 2018 con Cleveland Indians, ganador del Cy Young de la Liga Nacional con Cincinnati Reds en 2020, tuvo un récord de 83-69 y una efectividad de 3.79 con 1,416 ponches en Grandes Ligas.

¿Qué es el nivel Triple A en el beisbol profesional?

El nivel Triple A en el beisbol profesional es considerado el escalón debajo de las Grandes Ligas. Y aunque la Liga Mexicana de Beisbol ya no cuenta con esta etiqueta desde 2021, para Trevor Bauer esto está lejos de la realidad, al menos así lo ha vivido él dentro de los diamantes tricolores durante su estancia con los Diablos Rojos.

