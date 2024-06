Trevor Bauer se llena de elogios hacia 'El Toro' Valenzuela: "La Fernandomanía fue increíble"

En 1981, la 'Fernandomanía' apareció en Estados Unidos para deleitar a los amantes del beisbol. Fernando 'El Toro' Valenzuela, en su temporada de novato con los Dodgers de Los Ángeles, dejó atónito a todo Grandes Ligas, incluido a Trevor Bauer, quien mostró admiración hacia el pitcher mexicano.

En una entrevista para RÉCORD, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 señaló que uno de sus peloteros mexicanos favoritos en Grandes Ligas es Fernando Valenzuela. Sin embargo, no fue el único jugador que Trevor conoce y habló de otros peloteros destacados mexicanos en La Gran Carpa.

El pitcher de 33 años comentó que a lo largo de la historia, México ha tenido grandes personalidades en MLB; uno de ellos Fernando Valenzuela, Julio Urías y Jorge Cantú, utility que además de jugar en Las Mayores también brilló en Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos.

Ante ellos, Trevor mostró respeto, sin embargo, señaló que el movimiento de Fernando Valenzuela fue un fenómeno inigualable en la historia de MLB, por lo que este exserpentinero zurdo se coloca en su lista de favoritos dentro de los mexicanos en el mejor beisbol del mundo.

"La Fernandomanía fue increíble, Julio Urías también es muy bueno; Jorge Cantú, quien estuvo aquí en Diablos, también me gusta, pero la 'Fernandomanía' fue algo impresionante", destacó el diestro para RÉCORD.

Y es que en su temporada de novato, en 1981, Fernando Valenzuela no solo ganó el premio 'Rookie Of The Year', sino que también se llevó el Cy Young de la Liga Nacional tras una temporada en la que logró lanzar 11 juegos completos, ganó 13 duelos, tuvo una efectividad de 2.48 y fue líder de ponches con 180.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LEON BAILEY RECHAZÓ JUGAR LA COPA AMÉRICA CON JAMAICA PARA PODER ESTAR DE VACACIONES EN MÉXICO