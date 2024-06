Leon Bailey rechazó jugar la Copa América con Jamaica para poder estar de vacaciones en México

La convocatoria de Leon Bailey para la Copa América 2024 ha generado controversia en Jamaica. El entrenador Heimir Hallgrímsson incluyó a Bailey en la lista de 26 jugadores para el torneo que se celebrará en Estados Unidos la próxima semana. Sin embargo, el jugador de Aston Villa rechazó el llamado y fue visto de fiesta con amigos y familiares.

La inclusión de Bailey sorprendió a muchos, dado que el extremo había renunciado previamente a la Selección de Jamaica. Craig Butler, agente del futbolista, aclaró que "Leon Bailey se tomará un descanso de la selección de Jamaica por su salud mental y para pasar tiempo con su familia. Su posición no ha cambiado. Pedimos amablemente que respeten sus deseos".

Bailey finalizó la temporada con Aston Villa, logrando el cuarto puesto en la Premier League y la clasificación a la Champions League. Tras esto, el jugador inició sus vacaciones en Cancún, México, donde ha estado con su familia y amigos desde finales de mayo.

En sus redes sociales, Bailey ha compartido imágenes de fiestas, consumiendo alcohol y fumando habanos.

Hallgrímsson comentó sobre la situación: "Esa es su decisión y es el derecho de cada jugador a negarse a jugar para su nación. Él optó por hacer eso y ese es el final de la historia para mí, absolutamente el final de la historia. Ahora solo quisiera que todos se concentraran en aquellos jugadores que quieren jugar para Jamaica".

Bailey ha expresado en varias ocasiones sus críticas hacia la Federación de Futbol de Jamaica. En una entrevista con Let’s Be Honest, mencionó que "no es nada profesional jugar en Jamaica. No recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación".

"Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer".

A pesar de sus declaraciones y su ausencia, Bailey apareció en la lista oficial de convocados, lo que generó mayor revuelo. En respuesta, el jugador publicó en su cuenta de Instagram: "información engañosa", mensaje que posteriormente borró.

Bailey debutó con Jamaica en 2019, en un partido contra Honduras por la Copa Oro. Desde entonces, ha jugado 28 partidos, anotando cinco goles y dando seis asistencias. Su último encuentro internacional fue en noviembre de 2023 contra Canadá, en los Cuartos de Final de la Nations League, partido que ganó 3-2.

