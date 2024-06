David Benavidez quiere a ‘Canelo’ Álvarez arriba del ring: “No lo olvido y lo quiero retar una vez más”

Tal y como lo viene haciendo desde hace casi un año, el pugilista mexicano David Benavidez, volvió a aprovechar las cámaras y los micrófonos tras su combate para retar públicamente una vez más a Saúl ‘Caneo’ Álvarez, pero en esta ocasión también se tomó el tiempo para retar a Beterbiev y Bivol,

El Monstruo mexicano señaló que tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes categorías y mencionó que le gustaría bajar a las 168 libras para por fin poder tener ese tan ansiado combate contra ‘Canelo’ Álvarez, pero también le gustaría mantenerse en las 175 para afrontar nuevos retos.

“Lo siguiente es que queremos bajar de nuevo a 168 libras para pelear con Canelo, no lo olvido y lo quiero retar una vez más, así que ya veremos. No lo dejaré escapar. Quiero pelear en las dos divisiones, también (175 libras) contra el ganador de Beterbiev vs Bivol”, declaró tras ganar su combate

¡EL MONSTRUO MEXICANO ES EL NUEVO MONARCA! David Benavidez es el nuevo monarca interino semi completo del CMB por decisión unánime. ¡VIIVAAA MÉXICOOO! No podían faltar las palabras en español. #BoxeoxFSMX pic.twitter.com/zUX5MS5Hiw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 16, 2024

Al retar de nueva cuenta a ‘Canelo’ Álvarez, el nuevo campeón interino semipesado del CMB recibió aplausos, gritos y ovaciones de los aficionados mexicanos presentes en el MGM Grand de Las Vegas, pues es un combate que se viene ‘cocinando’ tiempo atrás y Saúl es quien se ha negado por distintos motivos a concretar.

