Saúl 'Canelo' Álvarez se declaró el mejor del mundo: "Creo en mis habilidades"

Para Saúl 'Canelo' Álvarez no hay ninguna duda de que es, por ahora, el mejor en el mundo. El tapatío aseguró que el esfuerzo y su talento lo avalan, aunque reconoció que eventualmente llegará alguien que pueda superarlo. "Me he declarado el mejor peleador del momento porque creo en mis habilidades y en mi trabajo duro".

"Sin embargo, también sé que el boxeo siempre está evolucionando y siempre hay alguien entrenando duro para ser el próximo campeón. Doy la bienvenida al desafío y espero con ansias ver quién se levantará", declaró en entrevista con la revista mexicana Caras, tras la pelea de Canelo ante Jaime Munguía.

Añadió que se toma en serio la responsabilidad de ser uno de los mayores exponentes del boxeo mexicano. "Me esfuerzo por hacer que mis compatriotas se sientan orgulloso. Su apoyo y creencia en mí es lo que me impulsa a tener éxito".

"Mi contribución es hacer lo que tengo que hacer para mantenerme enfocado y ofrecer grandes resultados. Creo que esos momentos son los que contribuyen a la historia del boxeo mexicano. Cada vez que entro al ring, peleo por mi país y doy lo mejor de mí", añadió.

Elogió a Jaime Munguía por el combate que tuvieron

Por último, Canelo Álvarez aseguró que la pelea contra el boxeador de Tijuana le recordó su amor por el boxeo. "Jaime es un peleador muy fuerte y decidido. Para mí, lo que me ayudó fue entrenar de manera diferente y usar tácticas que ayudaran a mi estado mental. Toda la fuerza viene de la mente".

"La pelea con Munguía me recordó por qué amo este deporte: el desafío constante y el hecho que ambos seamos mexicanos es aún mejor. Cada peleador saca algo diferente de mí, me empuja a mejorar y adaptarme. Desde que comencé mi carrera, he encontrado un buen equilibrio entre mi fuerza física y la paz interior, donde se unen a través de la meditación", finalizó.

¿Qué viene para Canelo Álvarez?

Aunque muchos aficionados quieren ver el combate frente a David Benavidez, es una pelea que no se ha acordado todavía. Por otra parte, tras el combate ante Munguía, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) emitió una advertencia para que el tapatío a un acuerdo con el boxeador cubano William Scull, quien es el retador obligatorio del organismo; aunque de momento no se ha hecho oficial dicha pelea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERVONTA DAVIS VS FRANK MARTIN: FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA PELEA