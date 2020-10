MLB: Víctor González pasó de pensar en el retiro a lanzar en Playoffs en Grandes Ligas

En el verano de 2018, Víctor González estaba tan harto del beisbol que se retiró para refugiarse en su natal Tuxpan, Nayarit, apenas unos meses después de haber sido intervenido con la famosa ‘Tommy John’. Sus ánimos se partieron en mil pedazos, pero fue a su regreso a casa que su familia se encargó de recoger una a una las piezas de su resquebrajado espíritu hasta dejarlo listo para su regreso a Grandes Ligas, donde es ahora un habitual en la rotación de los Dodgers.

González se dedicó a hacer lo que mejor sabía, lanzar y lanzar la pelota hasta hacer de esa rutina su mejor arma para afrontar una vida que le tenía guardado un manojo de desafíos. El zurdo de 24 años fue llamado para hacer su flamante debut ligamayorista el 31 de julio ante los Diamondbacks y en solo 67 días pasó de convertirse en el mexicano 130 en MLB a disputar su primer encuentro de Playoffs en el primero de la Serie Divisional de la Liga Nacional ante Padres.

“La verdad no, no imaginaba esto”, dijo el nayarita en una videoconferencia realizada horas antes de que Los Ángeles eliminara a San Diego para sellar el boleto a su cuarta NLCS en los últimos cinco años. “Menos estar lanzando en situaciones como ahora en Playoffs, es una alegría muy grande y no tenía en mente esto”.

El serpentinero surgido de los Diablos Rojos subió al montículo con un acentuado nerviosismo que apenas pudo controlar tras su primer lanzamiento del pasado 6 de octubre. Retiró a los tres primeros bateadores que enfrentó, en la octava alta recibió imparable de Trent Grisham y Dave Roberts decidió relevarlo por Blake Treinen para concluir así un sólido debut en postemporada.

“Tenía muchas emociones cuando me dijeron que me parara a calentar, estaba ansioso de subir a la loma, pero traté de tranquilizarme respirar y tener el control del juego para que salieran bien las cosas”, compartió González, quien en el bullpen recibió solo palabras de confianza. “(Dijeron) lo mismo el que el primer día que entré a pitchear, ‘estate concentrado, piensa lo que has pensado toda la temporada regular y lanza como toda la temporada, ataca la zona’, es lo más importante para seguir igual”.

Un éxito que jamás hubiera palpado de no ser por su familia, que se reúne alrededor de un televisor en cada juego de la novena angelina, con tal de poder verlo hacer lo que nunca debió dejar. Ahora, González buscará lanzar por primera ocasión en una NLCS luego de que su gran amigo Julio Urías sellara el boleto para enfrentar a los Braves en la serie por el banderín del Viejo Circuito, y, ¿por qué no? Soñar con saciar la sequía de los Dodgers de 32 años sin títulos para enorgullecer una pizca más a sus seres queridos.

“Muy contentos todos. Muy contento que me estén viendo, nunca habían estado en un playoff y es importante para mí, y poder compartir con Julio (Urías) en el bullpen es algo que motiva a uno”, puntualizó.

