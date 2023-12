Randy Arozarena sobre Julián Quiñones: "Me sentí muy emocionado por verlo triunfar"

El beisbolista Randy Arozarena sorprendió a todos al mostrar su fanatismo por el Club América el pasado domingo en la final contra Tigres, ya que solo había dejado conocer su amor por el Real Madrid.

Este martes asistió al Premio Nacional de Deportes (PND) y ante los medios de comunicación platicó que se vino de Tampa solo para ver jugar a Julián Quiñones, delantero de las Águilas del América.

“Lo que pasa que a Quiñones lo estaban comparando conmigo, porque se naturalizó. Lo estaban criticando y yo vine de Tampa a apoyar a Quiñones porque era una final para él. Me sentí muy emocionado por verlo triunfar”, comentó Arozarena.

“Yo me compré la playera para apoyarlo y me la pasé muy bien. Nos escribimos en el partido, le dije que iría al campo y que lo iba a saludar”, agregó.

Antes de decidirse por Doña Blanca, el jardinero practicó futbol y su sueño era ser un jugador destacado, por lo que su amor por este deporte no ha desaparecido.

“Solo he ido a ese partido (la final América vs Tigres) y una vez cuando estaba en Tijuana. El futbol me encanta del equipo que sea.

“Yo amo el futbol, para mí que triunfe el futbol, si es el América que sea el América, es el equipo que más campeonatos ha ganado. Yo soy América también ya”, dijo entre risas el pelotero de las Ligas Mayores.

Randy también señaló que se impresionó con el apoyo de la fanaticada que se dio cita en el Estadio Azteca, pues es mucho mayor que la que asiste a un juego de béisbol.

