Robinson Canó en duda sobre regresar a la Liga Mexicana de Beisbol

El segunda base dominicano, Robinson Canó, ha dejado en el aire su futuro. Tras una campaña en la que se consagró como Jugador Más Valioso del 2024 en la LMB y lideró a los Diablos Rojos hacia el campeonato, Canó ahora evalúa otras opciones y no asegura su retorno a México para la próxima temporada.

Canó, quien actualmente se prepara para disputar la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con las Estrellas Orientales, afirmó que tomará una decisión definitiva después de su participación en la liga invernal de su país.

A pesar de su gran temporada con el equipo escarlata, el dominicano se muestra abierto a la posibilidad de permanecer en la liga dominicana, dependiendo de cómo se sienta física y mentalmente tras la temporada invernal.

“Voy a esperar a jugar aquí (en República Dominicana) en invierno, porque quizás yo te puedo decir ‘yo no voy a ir o quizás sí voy a ir’ y luego que juegue, la mentalidad me cambie, pero en realidad no sé, quiero esperar primero a ver cómo me siento, como me vaya y ahí decido qué hacer”, explicó Canó.

La temporada de Canó en la LMB fue destacada: en 72 juegos, acumuló 141 hits y lideró la liga con un impresionante promedio de bateo de .431. Además, registró un porcentaje de embasarse (OBP) de .475 y un OPS de 1.114, en los que fue segundo lugar, y añadió 14 jonrones, 77 carreras impulsadas y 62 anotadas.

