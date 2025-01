Roki Sasaki: de tragedia familiar a próximo pelotero en Grandes Ligas

El beisbolista japonés, Roki Sasaki, está a nada de ingresar a las Grandes Ligas. El joven pelotero de 23 años de edad, apunta a ser una de las grandes estrellas de la MLB, pero para llegar ahí tuvo que sobreponerse a una tragedia.

En el año de 2011, un devastador terremoto golpeó al país del sol naciente. Con una magnitud de 9.1, el país nipón quedó destrozado, pero la marca en muchos de sus habitantes lo fue aún más.

Roki Sasaki | AP|

Roki Sasaki perdió a su padre y a sus abuelos ese día, dejando una marca imborrable en su memoria. A pesar de todo eso, el nipón pudo recuperarse y consiguió convertirse en uno de los jugadores más destacados del béisbol japonés.

En la página ‘Essentially Sports’ hicieron un recuento con Roki, sus dos hermanos y su madre, donde explicaron cómo se refugiaron en un asilo de ancianos mientras intentaban reconstruir su vida.

Roki Sasaki | AP|

"Han pasado 11 años, pero no puedo borrar fácilmente la agonía y la tristeza que sentí en ese momento. He podido dedicarme al béisbol gracias al apoyo que he tenido. Solo tengo el sentimiento de gratitud hacia quienes me apoyaron", fue un mensaje de Sasaki en 2022 sobre su pérdida.

El pelotero que jugará en las Grandes Ligas, ha rechazado ya varios mercados, entre ellos los más grandes. Su opción más factible son los Cachorros de Chicago, donde su agente y el ven con buenos ojos llegar a los Cubs.

Roki Sasaki | AP|

