¿Se va o se queda? Trevor Bauer no ve razón para dejar a los Diablos Rojos y la LMB

Trevor Bauer se enamoró de los Diablos Rojos del México y de la Liga Mexicana de Beisbol en su primera temporada, pero todavía no está seguro de si quiere permanecer en la novena escarlata por más tiempo.

Este año los Pingos pusieron fin a una racha de diez años sin título con una espectacular barrida sobre Sultanes de Monterrey, tras lo cual el lanzador de California aceptó que disfrutó mucho este año en México, pero que por ahora no ha tomado una decisión.

“No lo he pensado, pero no hay una razón para no regresar a Diablos (la próxima temporada), no hay nada que me haya disgustado de esta experiencia, la organización es grandiosa, los aficionados son grandiosos, obviamente tenemos un gran equipo y fue un gran final para la temporada", declaró Bauer en entrevista con Fox Sports.

El jugador llegó inicialmente por cinco partidos, pero se quedó por toda la temporada. “Tengo recuerdos grandiosos, amistades y relaciones que construí. No hay razón para no regresar, pero quiero ver que es lo que quiero para el próximo año y no he podido sentarme a pensar en ello", añadió.

Bauer destacó la serie contra Guerreros de Oaxaca

Por otra parte, Bauer habló sobre la Serie de Campeonato Sur, en la cual los Diablos se recuperaron de un 0-3 adverso. “Es un hecho que, en lo más alto, tuvimos un gran equipo todo el año, logré conocer muy bien a todos los chicos".

"Desarrollé muchos amigos en la organización, obviamente compañeros, pero también del cuerpo técnico, de la directiva, aficionados, entonces el poder haber ganado un campeonato y ver a todos alrededor tan felices. No es que yo no estuviera feliz, claro que sí, pero ver a los demás felices fue muy especial para mí", y destacó la manera que se recuperaron como grupo.

"Jugamos un beisbol que no nos representaba en los primeros partidos (contra Guerreros). Entonces el mensaje fue: ‘vamos a jugar como sabemos jugar, no necesitamos que nadie haga algo especial, simplemente todos hagan lo que hemos hecho todo el año’, pero definitivamente fue una serie muy loca, es probablemente la serie más local en la que he estado”, finalizó.

