Serie del Caribe: México, inconforme tras no poder utilizar a Luis Márquez en duelo ante Panamá

La Liga ARCO Mexicana del Pacífico y Naranjeros de Hermosillo, comunicaron la situación ocurrida el sábado 3 de febrero en la novena entrada del juego ante Panamá de la Serie del Caribe Miami 2024 con el lanzador Luis Ernesto Márquez.

El equipo panameño presentó una protesta a los árbitros alegando que el pitcher no figuraba en la tarjeta de alineación, pero aclarando que este documento no tiene validez oficial y no prevalece sobre el roster de 28 jugadores aprobado por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) antes del torneo.

Ante el mal manejo del encuentro que dejó a un lanzador registrado sin participación, la LAMP y el Club Naranjeros de Hermosillo solicitaron aclaraciones, subrayando que el lanzador ya había participado oficialmente el 1 de febrero.

En busca de una solución basada en el deportivismo, la LAMP y el Club enviaron una carta de protesta a la CBPC y al director del torneo, Sr. Jorge Bauza, destacando que situaciones similares no fueron tomadas en cuenta en la Serie del Caribe Mazatlán 2021.

Fundamentados en el artículo 4.03 de las Reglas Oficiales del Béisbol, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y el Club Naranjeros de Hermosillo censuran el manejo de los árbitros y la explicación del director del torneo, exigiendo el reconocimiento del error que alteró el plan de juego.

