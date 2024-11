Serie Mundial tiene a Will Smith campeón por quinto año consecutivo

Terminó la temporada de la MLB con Los Angeles Dodgers coronándose en el Clásico de Otoño y una de las curiosidades que nos dejó el final de temporada en el rey de los deportes, fue que por quinto año consecutivo, Will Smith se consagró campeón de la Serie Mundial.

Una extrañaba coincidencia se ha presentado el último lustro en la MLB, pues ya son cinco años de forma consecutiva que un pelotero de nombre Will Smith sale victorioso en el Clásico de Otoño, pero es aun más curiosos que se trata de dos jugadores diferentes.

El catcher de los Dodgers, Will Smith, se coronó con la novena de Los Angeles, primero en 2020, abriendo esta particular racha, misma que continuaría Will Smith, pelotero de Atlanta Braves, quien salió campeón en 2021.

Para 2022 Will Smith pasó de los Braves a Houston, donde volvió a salir campeón con los Astros y en 2023 volvió a cambiar de equipo, donde de nueva cuenta fue campeón de la Serie Mundial con Rangers.

Este 2024 Will Smith, catcher de los Dodgers, ganó la Serie Mundial y de esta forma se conforman ya cinco años de manera consecutiva en la que por lo menos un jugador con dicho nombre se corona en la MLB, una de las rachas más extrañas de toda la liga.

