Thairo Estrada sobre el Mexico City Series 2023: 'Contento de vivir el momento latino'

Se acerca el 2023 y con ello dará inicio la cuenta regresiva para la visita de la MLB a México, la Gran Carpa llega para abril a la casa de los Diablos, el Alfredo Harp Helú albergará la primera serie de temporada regular en la capital y será un juego divisional entre San Diego Padres vs San Francisco Giants.

Con motivo del Mexico City Series 2023, Thairo Estrada, shortstop de los Gigantes habló con los medios de comunicación nacionales y demostró su entusiasmo por visitar el país azteca, pues “es un país latino al cual también represento”, comentó el venezolano.

“Estoy súper contento, yo creo que jugar un juego de temporada en otro país es algo que muy poco se da. Creo es de bastante ir a México y vivir ese momento latino, del mismo idioma con el que se prepara diario, estoy contento de poder ir a México”, señaló el pelotero de San Francisco.

El juego en el estadio ubicado en la Ciudad Deportiva, representará la primera vez que el campocorto juegue el deporte rey fuera del país de las barras y las estrellas. “No se me ha dado la oportunidad de jugar en otro país que no sea EU, súper contento de poder ir allá”, confesó, además está ansioso por poder convivir directamente con los seguidores mexicanos del equipo de los Gigantes, los cuales cada que visitan California los hacen sentir ese cariño que solo los latinos entregan.

“Estamos súper felices, estoy contento de ir a México, tenemos mucha fanaticada mexicana en California, pero viajar a México y encontrarnos cien por ciento con la fanaticada mexicana o quizá también con fanaticada de demás países latinos, creo que es algo grande para nosotros, para todo latino, creo que jugar en un país donde se habla el mismo idioma que uno entiende creo que es algo grande, esperamos ir y disfrutar el juego con la fanaticada de San Francisco y tratar de aprovechar esos momentos que vivamos allá”

Aunque nunca ha tenido la oportunidad de visitar México, hay cosas como la comida o jugadores que lo acercan al país. “Los tacos me gustan mucho, las fajitas también, es lo que más he comido de México y me gusta bastante”, reconoció, además de tener de compañero nacido en Sonora, Luis González, a quien para él es una “tremenda persona, un jugadorazo”, también siguió en su momento al gran Adrián González, “cuando estaba más joven y buscaba ser un jugador profesional, veía mucho jugar a González, el zurdo primera base, creo que fue alguien con mucho talento”, comentó Estrada.

