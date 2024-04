Trevor Bauer tras su histórica salida en LMB ante Bravos: "Es especial porque hay muy buenos bateadores"

Luego de su salida complicada ante Tigres de Quintana Roo, Trevor Bauer se lució en la lomita del Estadio Alfredo Harp Helú y lanzó una joya de pitcheo ante Bravos de León. El lanzador de los Diablos Rojos del México empató una marca histórica de Liga Mexicana de Beisbol en apenas su segunda salida, por lo que se mostró feliz de su actuación en el 'Diamante de Fuego'.

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2020 tuvo una labor de seis entradas en la que no permitió hit, solo dio una base por bolas y ponchó a 14 bateadores. De igual forma, el serpentinero diestro empató una marca histórica al recetar nueve 'chocolates' de forma consecutiva, además de lanzar un inning inmaculado.

Ante esto, Trevor destacó su labor, pues señaló que Bravos de León es una novena con bateadores muy poderosos y resaltó que se siente muy feliz por haber logrado algo que no había hecho en su carrera.

“Es increíble. Es mi primer inning inmaculado, por lo que es muy especial. Hay muy buenos bateadores rivales, por lo que es más complicado. A mi me da mucha emoción y es increíble empatar el récord de más ponches consecutivos en Liga Mexicana”, expresó Trevor.

Al ser reemplazado para el séptimo inning con un no-hitter en curso, Bauer señaló que era un acuerdo que se tenía por su agenda de trabajo. Y es que aún con la mira en Grandes Ligas, el expitcher de Reds aclaró que su meta para el juego ante Bravos era llegar a 85 lanzamientos.

“Mi meta era llegar hoy a 85 pitcheos. Me perdí una salida de spring training y eso ha detenido un poco mi proceso de trabajo en esta pretemporada. Tendría que estar más adelantado, pero estoy en un buen punto. Quería regresar, pero no podía por lo establecido. “Un gran triunfo en equipo. Con respecto a la salida anterior, tuve que hacer unos ajustes, pero me siento muy contento", comentó al término del juego.

