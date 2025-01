Un pase a la eternidad; los Mets retirarán el número 5 de David Wright

Los Mets de Nueva York hicieron oficial la retirada del número cinco de David Wright. El pelotero estadounidense tiene una cita con la posteridad el próximo 19 de julio.

El exbeisbolista de 42 años tendrá el honor de ingresar al Salón de la Fama de los Mets y la retirada de su número el mismo día; uniéndose a Tom Seaver como los únicos jugadores de los Metropolitanos en tener ambas distinciones el mismo día.

David Wright | AP|

Siete veces All-Star, Wright bateó para .296 con 242 jonrones, 970 carreras impulsadas y 196 bases robadas entre 2004 y 2018, fueron los números de Wright en la Gran Manzana. El jugador tuvo una serie de lesiones a lo largo de su carrera que lo orillaron a dar un paso al costado del Diamante.

Wright se convirtió en el cuarto capitán de los Mets en 2013. “David Wright personificó la clase dentro y fuera del campo”, fueron las palabras de los dueños de los Mets; Steve y Alex Cohen.

David Wright | AP|

David Wright se unirá a una selecta lista de jugadores con números retirados. Los Mets retiraron el número 14 (Gil Hodges, 1973), el número 16 (Dwight Gooden, 2024), el número 17 (Hernández, 2022), el número 18 (Darryl Strawberry, 2024), el número 24 (Willie Mays, 2022), el número 31 (Mike Piazza, 2016), el número 36 (Jerry Koosman, 2021), el número 37 (Casey Stengel, 1965) y el número 41 (Tom Seaver, 1988).

Además, el número 42 de Jackie Robinson fue retirado en todo el béisbol de las Grandes Ligas en 1997, en homenaje al extraordinario pelotero.

A great Captain will always lead the way. pic.twitter.com/CMwTjqXYRF

— New York Mets (@Mets) January 6, 2025