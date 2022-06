Yankees: MLB redujo sanción de Donaldson tras comentario señalado como "racista"

La Major League Baseball (MLB) confirmó la sanción que se le dio al pelotero de los Yankees de Nueva York, Josh Donaldson, por un comentario que fue considerado como "racista" al beisbolista de los White Sox, Tim Anderson.

Josh Donaldson se sintió lastimado al considerar que sus compañeros de los Yankees de Nueva York no lo apoyaron tras su comentario al astro de los White Sox Tim Anderson sobre Jackie Robinson, una expresión que el mánager de Chicago Tony La Russa tachó de racista.

Donaldson fue suspendido un encuentro por la MLB tras hacer varias referencias a Robinson al hablar con Anderson el 21 de mayo. El pelotero apeló la sanción.

Anderson dijo que estaba de acuerdo con La Russa, y varios compañeros de Donaldson en los Yankees consideraron que el comentario fue inadecuado.

El mánager de los Yankees Aaron Boone dijo: “Esta es sólo mi opinión— es algo a lo que no tenemos que llegar”.

Aaron Judge, bateador estelar de Nueva York dijo: “No creo que sea lo correcto hacer eso ahí”.

“Creo que fue difícil de escuchar, por supuesto, sólo por el hecho de que estoy orgulloso de ser un buen compañero y en todos los lugares a los que he ido, cada organización de la que he sido parte, menos Oakland, me han ofrecido extensiones, quieren que me quede”, comentó Donaldson.

