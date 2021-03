Andy Ruiz: 'Estar con tantos campeones en el Canelo Team me ha cambiado la mentalidad'

Después de perder en su segundo combate ante Anthony Joshua, Andy Ruiz decidió probar suerte con el Canelo Team, el cual, aseguró le ha cambiado para bien en todos los aspectos.

"Después de que perdí con Joshua, le dije a mi gente que quería hacer un cambio, quiero estar donde está Canelo. Estoy bajo su guía (del Canelo). Él y yo estamos trabajando juntos. Estar aquí rodeado de tantos campeones diferentes te da una mentalidad completamente diferente. Estoy feliz", reveló Ruiz en entrevista con el canal de YouTube, Little Giant Boxing.

Además, Ruiz reveló que se está preparando para enfrentar a Deontay Wilder o Tyson Fury.

"Claro que me encantaría, todos están hablando de esa pelea, y claro, me encantaría pelear con Wilder, o con Fury. Sé que Joshua va a pelear con Fury, pero me encantaría ese cinturón verde que no pude tener, el del CMB. Es algo que necesito, amigo, ese cinturón quiero tenerlo sí o sí", sentenció el Destroyer.

