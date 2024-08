Berlanga lanza dardo a Benavidez: “A los cuatro meses ya estoy peleando con Canelo Álvarez”

Se acerca la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Edgar Berlanga que tendrá los tres cinturones de campeón mundial de peso supermediano en Las Vegas.

La ‘Ciudad del pecado’ ya se frota las manos para vivir una noche inolvidable con los pugilistas que han tenido un roce en el primer cara a cara, poniendo calentita la rivalidad.

Mientras llega la hora de la verdad, el boricua Edgar Berlanga aprovechó la antesala de la pelea con el mexicano para lanzar un dardo a David Benavidez, esto luego de los intentos fallidos por conseguir el combate esperado por el mexicoamericano.

Durante una entrevista con FightHub TV mencionó el rápido proceso para conseguir enfrentarse al mejor libra por libra en la actualidad.

“Rápido conseguí la pelea. David Benavidez ha sido el mandatario por la CMB por dos o tres años y no le dieron la pelea. Por eso me odia la gente, porque no les gusta que yo me hice el mandatario y a los cuatro meses de pronto ya estoy peleando con Canelo”, resaltó.

Por lo pronto, el apodado ‘Red Flag’ tendrá que esperar en la fila para buscar el combate con el tapatío que muchos desean ver en el ring.



