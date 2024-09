Berlanga lanza dardo a Canelo Álvarez: 'El dinero no te hace nadie'

Esta semana, el mundo del boxeo está cargado de tensión debido al próximo enfrentamiento entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el boricua Edgar Berlanga, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Como es de esperar, las declaraciones entre ambos peleadores han subido de tono a medida que se acerca la fecha de la pelea.

Recientemente, Berlanga encendió la polémica al declarar que Canelo no es querido por muchos aficionados en su propio país. En un reciente encuentro con la prensa, el boricua amplió sus comentarios, atribuyendo esta supuesta falta de apoyo a lo que considera la falta de humildad del campeón mundial de peso supermediano.

Berlanga afirmó que el mexicano suele hacer alarde de su riqueza, lo que le ha alienado de parte de su público.

“A él (Álvarez) no lo quieren porque dice que tiene mucho dinero, que tiene 40, 50 millones de dólares, 100 millones, 200 millones. Pero el dinero no te hace nadie, sino la forma en que tratas a la gente, cómo tratas a las minorías, cómo tratas a la gente que no tiene nada”, señaló Berlanga.

El boxeador puertorriqueño también mencionó haber percibido este rechazo de primera mano, al asistir a varias peleas de Canelo. Según Berlanga, aficionados mexicanos le habrían expresado su deseo de verlo derrotar al tapatío.

“Muchos mexicanos no lo quieren, porque cuando he ido a sus peleas, los mexicanos me gritan a mí pidiéndome que yo le gane al Canelo (Álvarez)… a mí, los de Puerto Rico no me odian tanto”, comentó.

