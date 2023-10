¿Boxeo amañado? Mike Tyson aseguró que Don King arregló varias de sus peleas

El histórico boxeador Mike Tyson ha revelado en un podcast reciente junto a Tyson Fury, que el conocido promotor Don King influyó en varios de sus combates a lo largo de su carrera. Afirmó que King no solo contribuyó a su éxito, sino que también manipuló peleas en su beneficio, incluso comprometiendo la integridad de los oponentes y árbitros.

Tyson onfesó que el promotor buscaba arreglar peleas con el objetivo de alterar los resultados y beneficiar a ciertos apostadores: "No quiero contarles lo que hicimos antes. No voy a mencionar a ningún promotor: hubo peleas que tuve en las que el oponente no sabía que estaba peleando conmigo y el árbitro".

Explicó detalladamente: "Así fue: la gente apuesta, con las cuotas, contactan al árbitro. Y están peleando conmigo y con el árbitro. Los tipos ni siquiera lo saben. Yo me enteré más tarde de lo que estaba pasando... y luego me lo hicieron a mí".

Además, reveló su sospecha sobre su primera derrota, sugiriendo que Don King orquestó un plan para asegurar su caída en el combate. Según Tyson, el árbitro mexicano Octavio Meyrán hizo un conteo lento cuando derribó a James Buster Douglas, permitiendo que el resultado se inclinara en su contra de manera injusta.

"Don King hizo esas tonterías; Don King me tendió una trampa", declaró Tyson. "Nunca dije eso antes, pero tenía sentido. Las apuestas estaban 42-1 y podía ganar mucho con esto. Él (Don King) y el árbitro hablaron de esta tontería".

Las acusaciones de Tyson podrían desatar una grande polémica en el mundo del boxeo. Además la carrera del boxeador estadounidense podría quedar manchada.

