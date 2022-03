Luego de que el pasado 11 de febrero Ryan García, campeón interino peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, diera a conocer que dejó de formar parte del Team Canelo para ahora ser entrenado por Joe Goossen y su padre, el pugilista reveló el factor que lo llevó a tomar esa decisión.

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana detalló que tuvo que alejarse de Eddy Reynoso porque no tenía tiempo para entrenarlo.

"La razón por la que cambié fue porque Eddy realmente no tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando. Ya habían pasado dos semanas (hacia el campo de entrenamiento) y no lo había visto (a él), así que pensé: '¿Sabes qué? Solo necesito hacer un cambio", mencionó en entrevista para ESPN.

Ante la declaración del joven pugilista, fue el mismo Canelo quien respondió a las afirmaciones de García, asegurando que solo hace falta ver la trayectoria de Reynoso para aclarar el panorama.

"Por algo Eddy Reynoso es el mejor entrenador del mundo, ponte a ver dónde están ambos, uno es el mejor entrenador de todos y del otro (García) no hay mucho que decir. Cada quién está donde debe de estar, no hay más que agregar", indicó Saúl Álvarez en entrevista para el programa de YouTube No Puedes Jugar Boxeo.

Fue justamente bajo el 'mandato' de Reynoso que García consiguió convertirse en el campeón interino ligero en el 2021.

