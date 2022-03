Babylon's Fall: Un rotundo fracaso que no convence en ningún sentido

Pocas veces he jugado un título que me genere ganas de no continuar y en esta ocasión, por desgracia, Babylon´s Fall lo consiguió de forma estrepitosa con una entrega que será muy fácil de olvidar.

Normalmente en mis reseñas trato de ser muy detallista y concreto al mismo tiempo, pero en esta ocasión seré breve, pues la nueva creación de Square Enix deja que desear en prácticamente todos los aspectos.

La acción se inspira de un Hack & Slash clásico con varios enemigos que te rodean y a los que tienes que combinar con ataques individuales que pueden hacer daño en área creando una combinación de botones.

El gran problema que sufre el combate es que se vuelve sumamente monótono. Con el paso de los minutos será un poco más de lo mismo y eso sin lugar a dudas termina por aburrir, pues un Hack & Slash brilla por su combate por encima de todas las cosas.

Visualmente es una de las peores experiencias considerando que estamos ya en una nueva generación de consolas. Las texturas están mal definidas, la paleta de colores en algunos escenarios se siente muy monocromática y todo esto se suma para crear una experiencia de juego que no es satisfactoria.

Podría tirarme 14 párrafos de reseña sobre Babylon´s Fall, pero simplemente voy a seguir enumerando errores tras errores y revelando una fórmula que es sumamente aburrida y que nos obliga a querer otra cosa free to play.

Es triste personalmente porque era un juego que cuando vi el trailer me llamó la tención, y de mis amigos fui el único que despertó su interes, pero hoy me lo ha retirado.



CALIFICACIÓN RÉCORD: 5

