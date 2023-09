'Canelo' Álvarez elogió a Alexa Grasso: "Es un orgullo verla pelear"

Este sábado 30 de septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a escena después de unos meses de inactividad. El tapatío venció a John Ryder en mayo de este año y tras eso se tomó su tiempo para volver al ring, pero fue una sorpresa que no peleara el pasado 16 de septiembre, como hizo en otros años.

Quien sí tuvo actividad en las fechas patrias fue la peleadora de UFC, Alexa Grasso, campeona de la categoría y a quien 'Canelo' elogió este viernes, previo a su combate contra Jermell Charlo en Las Vegas. El boxeador comentó que es bueno ver a deportistas mexicanos triunfar y que Alexa no es la excepción.

"La verdad es que estoy muy orgulloso de cualquier deportista mexicano, incluyendo a Alexa Grasso", declaró en una entrevista con ESPN.

"Me sentí orgulloso de verla peleando en el Día de la Independencia, sin ningún resentimiento ni nada. Porque para mí, que pueda representar a México una mujer, es algo que hay que admirarse", añadió Álvarez Barragán.

Sin miedo a competir con la UFC

Por otra parte, el tapatío opinó que no hay razón para pensar que el boxeo y las artes marciales mixtas no pueden convivir, ya que ambas disciplinas tienen muchos seguidores y generan rating.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: ¿QUIÉN ES JERMELL CHARLO, PRÓXIMO RIVAL DEL MEXICANO?

"Si no mal recuerdo, cuando pelee contra Caleb Plant, ellos pelearon con Usman y otro peleador. Les hicimos competencia y pues no tengo ningún problema en hacerlo; no tengo problema en competir contra la UFC", sentenció.