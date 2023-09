Nacho Beristáin 'desea' que Canelo Álvarez pierda: 'Charlo boxea bonito, le dará sus put…zos'

Tras meses de inactividad Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero en una pelea que ha generado una gran expectativa entre los aficionados al boxeo. Su oponente será Jermell Charlo, un destacado boxeador que cuenta con el respaldo y el apoyo del icónico entrenador Nacho Beristáin, quien ha expresado su deseo de que Charlo salga victorioso en este enfrentamiento, alegando que esta victoria sería beneficiosa 'por el bien del boxeo'.

Nacho Beristáin, conocido por ser un crítico constante del desempeño y elección de rivales de Canelo Álvarez, ha dejado claro que su apoyo en esta ocasión está motivado por la búsqueda del mejor interés del deporte del boxeo. En una entrevista con Izquierdazo, Beristáin compartió su pronóstico sobre la pelea y expresó su esperanza de que Jermell Charlo logre una hazaña similar a la que Dmitry Bivol consiguió al derrotar al pugilista tapatío.

"Para el boxeo, para el boxeo realmente boxeo, sería sensacional que ganara Charlo, así como ganó (Dmitry) Bivol. A mí en lo particular (Charlo) me parece un boxeador técnicamente bien hecho, no como Mayweather, que es un peleador difícil, apestoso", comentó Beristáin.

Beristáin también hizo hincapié en la importancia de la diferencia de peso entre los dos contendientes, sugiriendo que esta podría ser una ventaja crucial para Charlo. Además de la diferencia de peso, Beristáin señaló que la altura y la longitud de brazos de Charlo podrían ser factores determinantes en su capacidad para infligir daño a Canelo Álvarez.

"Charlo es un boxeador técnicamente bien hecho, boxea bonito, boxea bien bonito, nada más que no mamen, la diferencia de peso es mucha. Los centímetros son lo de menos, le acomodará unos putazos", sentenció Nacho Beristáin.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ VS JERMELL CHARLO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE PESAJE?