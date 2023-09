Ancelotti sobre caso Negreira-Barcelona: 'Estoy preocupado como todo el mundo'

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se enfrentó a varios asuntos polémicos que han estado en el centro de atención en las últimas semanas. Dos de los temas principales fueron el 'Caso Negreira' y las acusaciones de Miguel Ángel Gil.

Sobre el 'Caso Negreira', Ancelotti expresó su profunda preocupación, reflejando la inquietud compartida por toda la comunidad futbolística. El entrenador del Real Madrid hizo hincapié en la importancia de permitir que la justicia trabaje y llegue a una solución en este asunto.

"¿El 'Caso Negreira'? Sobre este tema estoy preocupado como todo el mundo del futbol porque es un asunto muy grave. La Justicia está trabajando y hay que dejarla trabajar para llegar a una solución. Llevo 40 años en este mundo y cuando pasan asuntos como este a todos nos preocupa", expresó en conferencia de prensa.

En cuanto a las acusaciones a Miguel Ángel Gil, Ancelotti optó por no avivar más el fuego en este asunto. Dejó pasar las acusaciones esta vez, indicando que no desea continuar alimentando una polémica que considera que no tiene fundamento. "Lo que dije después de la rueda de prensa es lo que pienso ahora, se ha equivocado. No me voy a seguir metiendo en un tema que para mí no tiene sentido".

Finalmente, Ancelotti también ofreció algunas novedades. Anunció que Vinicius jugará desde el inicio en el próximo partido contra el Girona. Además, confirmó la presencia de Rüdiger a pesar de haber terminado el partido anterior con una lesión, demostrando su confianza en el jugador y no descartó la participación de Alaba en el próximo partido ante el Nápoles, ya que las pruebas a las que se sometió no detectaron ninguna lesión significativa, considerando su malestar como una simple molestia.

