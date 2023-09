Nicolás Pizarro, el jinete mexicano mejor posicionado en la Federación Ecuestre Internacional

Hablar de la equitación en México es hablar de Nicolás Pizarro, quien es el jinete azteca mejor posicionado en el ranking de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) en la categoría de salto; además de que cuenta con experiencia olímpica en Londres 2012, estos logros los consiguió gracias al trabajo y esfuerzo que ha hecho desde pequeño.

“Nací entre caballos, pues viví en caballerizas. Empecé montando caballos de doma española, después fui transformándolo hacía el salto, y desde los 10 años que salté a caballo, no paré nunca. Tengo también una licenciatura en derecho”, comentó Pizarro para RÉCORD.

Junto a su esposa Rocío, emprendieron el proyecto de dar clases de equitación, pues tenían el sueño de conocer Europa, pero no tenían los recursos económicos para poder viajar; en la primera semana juntaron 11 alumnos y para la tercera semana ya tenían 60. Actualmente, llevan 23 años impartiendo clases de todos los niveles, desde el más alto como campeonatos olímpicos, panamericanos, centroamericanos hasta personas que no cuentan con un equino y no saben montar.

2023 ha sido un gran año para Nicolás, pues comenzó el primer torneo de Cuadra Macaria, mismo nombre que tiene su escuela de equitación y la cual se encuentra en La Marquesa, Estado de México.

“Es un sueño que tuvimos toda la vida y que se dio con años de trabajo para poder juntar el capital. Es un proyecto con 150 caballerizas, tres pistas y ya sólo nos falta la casa club. Tenemos un sistema de entrenamiento con un grupo grande de entrenadores para todo tipo de personas”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TURCO MOHAMED ENCONTRÓ LA FÓRMULA PARA CONVERTIR A PUMAS EN EQUIPO GANADOR