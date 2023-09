Cuauhtémoc Blanco, el más 'odiado' de La Rebel; Darío Verón, el más querido de Pumas

La fuerza de La Rebel llega hasta la cancha y por ello hay jugadores tanto rivales como locales, que han reaccionado a su forma de alentar, y uno de ellos fue Cuauhtémoc Blanco, icono del América, es, a decir de 'Jonh', líder de La Rebel, el jugador más odiado de la barra, pero no por ello deja de reconocer la importancia del '10' azulcrema.

“Sin duda Cuauhtémoc Blanco, nos odiaba, se veía que disfrutaba cuando metía un gol, se volteaba y nos decía groserías, hacía gestos, además es referente del Club América, Cuauhtémoc vivió la época recia de La Rebel, no nos quería y nosotros a él tampoco. Yo creo que él por el odio que nos tiene, por la rivalidad, engancharse con la afición yo creo que no es de profesionales”, dijo a RÉCORD.

Contrario al 'odio' por Blanco, el mandamás del grupo de animación felino, recalcó que a pesar de la cantidad de jugadores que han visto, el puma más querido para La Rebel es Darío Verón.

“De la barra hay muchos, pero sin duda Verón. Yo llegué a convivir con él, compartir mesa y aun siendo jugador me comentaba que su amor por Pumas no lo cambió por billetes. Pumas fue el club que casi me decía le dio de comer y le dio una casa a su mamá y por eso estaba muy agradecido con Pumas.

“Además, nos dio campeonatos, alegrías, el gol de Puebla inolvidable siendo defensa, en la cancha se rompía la madre. Tenía voz de capitán, él era quien movía a todo el grupo, era un buen capitán, movía, gritaba, alentaba, fue un jugadorazo en toda la extensión de la palabra. Verón por todo lo que fue con el equipo y porque no nos cambió por billetes, él es el último referente para nosotros”.

Finalmente, ‘Jonh’ dijo que a pesar de que La Rebel ya no le canta directamente al América, la afición de Pumas lo hace como tradición.

“Estamos trabajando en no gastarnos nuestras energías ni envenenándonos cantándole al rival ni dándole importancia. Hoy tratamos de cantarle a nuestro equipo, obviamente la gente se calienta y empieza a cantarle al América, yo creo que el ‘Puma no tiene mujer’, toda la afición se la sabe y se prende, pero hemos tratado de empezar con canciones que hablen del aliento a Pumas, pero viene el América y se prende la banda, directivos, afición jugadores, se la saben. No hay canto preferido, sólo es demostrar que tenemos más voz que ellos”.

