La Rebel revela lo complicado que es conseguir boletos para el Clásico Capitalino en el Azteca

La afición de Pumas hará hasta lo imposible por teñir el Estadio Azteca de azul y oro este sábado. Y es que a decir de 'Jonh' líder de La Rebel, barra de Universidad, cada vez les es más difícil adquirir boletos en las visitas al América, pues les han puesto trabas que han brincado, y que para los felinos es una manera de ‘ayudar’ a que el nido de las Águilas no se vea más lleno de la afición contraria que de la propia.

“Tienen que ganar en la mesa, no en la cancha. Desgraciadamente lo que la afición no hace lo tiene que hacer la directiva, la federación para disminuir y debilitarnos en cuestión de ir al Azteca porque antes, años antes había un acuerdo entre directivos y Pumas les vendía boletos a sus grupos de animación y América nos vendía boletos a nosotros.

“Hoy en día Pumas está dispuesto, con lo de la federación ya no, pero en las últimas ocasiones Pumas estaba dispuesto a venderles boletos a sus grupos de animación, cosa que la gente del América ya no hace porque sabe que somos parte fundamental para el resultado y que siempre hemos opacado a su gente en el Azteca, prueba de ello es que no nos venden ni un boleto, y aun así vamos a ir al Azteca a apoyar a nuestros Pumas, cosa que la afición del América es la que debe llenar su estadio, darse a respectar, pero como no puede la directiva y la federación hace este tipo de cosas para que la afición de Pumas se vea mermada y no vayamos”, dijo a RÉCORD.

Al margen, el líder del grupo de animación auriazul descartó que el juego entre América y Pumas siga siendo violento como lo era en el pasado, e invitó a toda la afición de Pumas, no sólo a la que pertenece a La Rebel, a hacerse sentir en el estadio y no a lo lejos, pues el equipo los necesita este sábado.

“Sí (ya no es un partido violento). Se hicieron mesas de trabajo por eventos previos de violencia entre las barras, había mucha rivalidad en la calle y en la cancha, y a raíz de eso empezamos a trabajar y se erradicó (la violencia) poco a poco con compromiso, logística, con nombres y apellidos, hasta el día de hoy hay muchos años que nos respaldan de que no ha habido enfrentamientos entre Pumas y América; nosotros hemos trabajado en respetar a la familia, cuando son menos, cuando no somos agredidos, La Rebel ha madurado, no por pegarle a unos chavos somos mejores ni somos más bravos”, expresó al tiempo en que dijo.

“El aficionado de Pumas debe demostrarlo, querer a su equipo, alentar y amar a su equipo, y desde su casa, su sillón, eso no es apoyarlo, comprarte tu playera no es apoyarlo, hay que estar con él, cantarle; nos vamos a aferrar y vamos a ir como grupo de animación o no como grupo vamos a estar ahí echando nuestras Goyas. Que vayan, que demuestren que a pesar de que no tenemos la cartera gorda nuestro amor es infinito a Pumas y que ni la cartera ni el estadio ni Quiñones ni nadie que contraten puede más que la afición de Pumas”, expresó.

