Canelo Álvarez vs Jermell Charlo: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de pesaje?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y ya son pocas horas para vivir la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo, y este viernes se verán las caras antes de subir al ring en busca de la victoria.

El primer duelo es en la báscula, pues tanto el mexicano como el estadounidense deben cumplir con el peso en que se pactó la pelea, que fue de 160 libras, categoría donde el Canelo Álvarez es campeón y pone en juego los títulos de la AMB, OMB, CMB y FIB.

Charlo, por su parte, el compite en las 154 libras, por lo que tuvo que subir de peso y de categoría para poder enfrentar al mexicano, por lo que se verá, desde hoy, su cumple con lo necesario para ser digno rival de Saúl Álvarez.

Será en la Toshiba Plaza de la T-Mobile Arena de Las Vegas, cuando Canelo Álvarez y Jermell Charlo lleguen para poder subir a la báscula, un evento que a puerta abierta y que los fanáticos podrán tener acceso desde las 14:30 horas del tiempo de Las Vegas.

Y este primer encontronazo, antes de la noche estelar de este sábado, se podrá seguir por Canal 5, Azteca 7, TUDN, y por la cuenta de YouTube de Showtime Sports y de Facebook de Showtime Boxing.

Canelo Álvarez vs Jermell Charlo: ¿Dónde y cuándo ver la ceremonia de pesaje?

Día: viernes 29 de septiembre

Hora: 15:30 horas de la Ciudad de México

Lugar: Toshiba Plaza de la T-Mobile Arena

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7, YouTube Showtime Sports y Facebool Showtime Boxing

