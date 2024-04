Canelo Álvarez le responde a David Benavidez y asegura que ya tiene "huev.."

Luego de las polémicas declaraciones de David Benavidez, en la que le recomienda a Saúl 'Canelo' Álvarez "comprarse un par de huevos" por evadirlo como rival, el boxeador mexicano ya respondió y señaló que no tiene que demostrar algo más y afirmó que su carrera la ha construido a "base de huevos".

Hace unas semanas, al ser cuestionado sobre su próxima pelea contra Jaime Munguía, Álvarez aseguró que solo pelearía contra Benavidez si le ofrecen entre 150 y 200 millones de dólares. En reacción a estas afirmaciones, Benavidez arremetió contra Álvarez y criticó la suma exorbitante de dinero que el mexicano pide para aceptar el combate. "Si no tengo nada que ofrecerte, ¿por qué estás pidiendo 150-200 millones para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos", declaró David.

Ante esto, Canelo señaló que no necesita demostrar algo más y que toda su carrera la ha construido en medio de críticas y señalamientos, por lo que está orgulloso de todo lo que ha logrado a pesar de la "gente que nunca está contenta".

"Ya tengo huevos, no necesito comprarlos. Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a huevos y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta”, expresó Álvarez en la presentación de su pelea del 4 de mayo ante Jaime Munguía.

Por último, Saúl comentó que no le importan los cuestionamientos, pues siempre lo han criticado por la elección de sus rivales a lo largo de su carrera.

“Siempre va a estar ahí alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada", sentenció.

