Canelo Álvarez: 'No me importaría pelear en Navidad'

La pandemia por Coronavirus y el reciente conflicto legal que sostiene con su expromotora, Golden Boy Promotions han impedido organizar un pelea a Saúl 'Canelo' Álvarez.

Sin embargo, el pugilista tapatío no quiere culminar 2020 sin poder subirse al ring y por ello no descarta pelear en época decembrinas.

"Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde, va a ser un momento muy especial. No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa", reveló Álvarez en entrevista con Azteca Deportes.

"Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, todos son buenos peleadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelo con una buena pelea de campeonato", añadió el boxeador mexicano.

El más reciente combate de Álvarez fue el 2 de noviembre de 2019 cuando derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev, en una pelea disputada en el MGM de Las Vegas, por el título Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

