Canelo Alvarez reconoce veto a Faitelson: "Si la empresa lo veto, su motivo debe tener"

David Faitelson no estará en la pelea del año entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía este sábado 4 de mayo en Las Vegas tras un veto del boxeador, según lo dieron a concoer Los Informantes de RÉCORD+.

"Hay sensibilidades dentro del boxeo. Uno de los principales críticos ha sido por los años David Faitelson, periodista de Televisa y a quien han vetado de la pelea de este sábado de 'Canelo' Álvarez", compartió Carlos Ponce de León en el programa de Los Informantes de RÉCORD+.

El pugilista fue cuestionado sobre el tema y, aunque intentó evadir la responsabilidad, dijo que Faitelson constantemente lo desacredita y por ello justificó el veto.

“Para nada, la empresa es la que se encarga de eso. Yo no me encargo de eso, yo estoy metido en lo mío, concentrado en lo que tengo que hacer. Tengo mucha paz en mi cabeza, en mi corazón, no soy yo el que se encarga de eso. Si la empresa lo vetó, su motivo debe tener. Si ves a una persona como él, es alguien que desacredita cada una de mis peleas, entonces para que lo quieren aquí”, indicó a Enrique Beas, en Las Vegas.

Canelo pondrá en disputa su título indiscutido de las 168 libras este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante Jaime Munguía.

