¡Vetado! David Faitelson no estará en la pelea de Canelo Álvarez

David Faitelson no estará en el combate entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía este sábado 4 de mayo en Las Vegas, pues el boxeador de Jalisco decidió no permitirle la entrada debido a las duras críticas que constantemente ha recibido por parte del actual comentarista de TUDN.

"Hay sensibilidades dentro del boxeo. Uno de los principales críticos ha sido por los años David Faitelson, periodista de Televisa y a quien han vetado de la pelea de este sábado de 'Canelo' Álvarez", compartió Carlos Ponce de León en el programa de Los Informantes de RÉCORD+.

"A la gente que hable mal de 'Canelo' se le niega la entrada", añadió René Tovar, quien lamentó que un peleador con el palmarés que presume el tapatío no pueda tener apertura a la crítica y recurra a tales actitudes por su sensibilidad.

Esta no es la primera ocasión que Faitelson sufre censura por parte de 'Canelo'. Hace un mes, en plática con Alberto García Aspe en Caliente TV, el comunicador compartió que en 2021, después de la pelea ante Avni Yildirim, casi lo despiden de ESPN por calificar el combate de farsa. "Me llamaron al día siguiente y me dijeron: 'Estás despedido de la empresa'. ¿Por qué? 'Porque la farsa la transmitimos nosotros'; pero fue una farsa la pelea. 'Si sigues criticando al Canelo, vas a terminar fuera de la empresa'", relató.

Para el combate ante Munguía, estaba previsto que Faitelson debutara como analista de boxeo con TUDN, algo que no ocurrirá por su enemistad con el tapatío.

