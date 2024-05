El 'arma secreta' de Jaime Munguía que puede inclinar a su favor la pelea contra Canelo Álvarez

Jaime Munguía se enfrentará este sábado 4 de mayo a Saúl 'Canelo' Álvarez, en un combate que ha generado altas expectativas. Y aunque el tapatío cuenta con una experiencia y trayectoria envidiable, el de Tijuana tiene argumentos para pelearle por la victoria.

En agosto de 2023, Munguía sorprendió al dejar la disciplina de Érik "Terrible" Morales para sumarse al equipo de trabajo del estadounidense Freddie Roach, quien presume un gran palmarés junto a campeones como Manny Pacquiao, Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, James Toney, Michael Moore o Mike Tyson.

Esto le ha permitido a Jaime pulir su técnica y la manera en que se planta en el cuadrilátero. “Trabajar junto a un entrenador legendario como Freddie Roach me ha motivado muchísimo. Él me mantiene con la confianza en alto y me ha ayudado muchísimo", comentó Munguía en declaraciones recuperadas por La Opinión.

El tijuanense añadió que ha sido fenomenal entrenar a lado de Roach, quien trae paz y tranquilidad a su esquina. "Él es un entrenador sabio y experimentado. Cuando me enteré de que esta pelea sucedería, me entusiasmé, ya que sé lo grande que es esta oportunidad".

"Quiero que todos sepan que estoy 100% listo para esta pelea”, añadió Jaime, a quien su entrenador incluso comparó com Pacquiao, aunque con la diferencia de la división. "Jaime es mejor de lo que pensaba. Es un peleador muy completo con muchas cualidades".

"Desde el primer día hemos trabajado mucho. Es divertido trabajar con él. Hemos trabajado en combinaciones, siendo más un movimiento de ataque y no de contragolpeador. Lo está haciendo muy bien“, finalizó.

