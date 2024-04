Nacho Beristáin sobre la carrera del 'Canelo': "Es una falta de respeto para el boxeo"

Nacho Beristáin, reconocido entrenador en la historia del boxeo mexicano, expresó sus dudas sobre la carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez. En una entrevista para Faitelson Sin Censura previa a la pelea Canelo vs. Munguía, Beristáin comparó a Álvarez con Jorge Kahwagi, mencionando: "No me gusta hablar de la carrera del Canelo, tengo muchas dudas sobre su carrera porque hay como cinco peleas que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual".

Beristáin criticó el nivel de los rivales de Álvarez en sus últimas peleas, mencionando la cantidad de dinero envuelto en estos encuentros. Hizo referencia a Kahwagi, quien era conocido por su fortuna y no por su habilidad en el ring, al decir: "Me da la impresión de que en un momento puede ser igual".

Sin embargo, destacó la técnica y amor por el boxeo al comentar: "Es, por ejemplo, ver un golpe que pasa a 10 cm de la quijada del peleador, que deja algo muy especial por el amor que uno siente por el boxeo".

Aunque reconoció la habilidad atlética de Saúl Álvarez, Beristáin considera que el trato preferencial que recibe y la influencia del dinero en el boxeo actual lo convierten en una "falta de respeto para el boxeo". Afirmó que las reglas se han vuelto flexibles para beneficiar a Álvarez debido al dinero que genera para las organizaciones.

En cuanto al ranking histórico de boxeadores mexicanos, Beristáin señaló que, a pesar del éxito financiero de Álvarez, no lo considera entre los 10 mejores boxeadores de México. Reconoció la estrategia de su promotor, Eddie Hearn, al comentar: "Creo que ha tenido la fortuna de conocer un promotor inglés que se las trae y lo ha manejado muy bien para hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero".

Nacho Beristáin concluyó que Saúl "Canelo" Álvarez, a pesar de ser una figura destacada en el ámbito económico del boxeo, no ha ganado su reconocimiento como uno de los mejores en la historia del boxeo mexicano.

