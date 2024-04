'Canelo' Álvarez manda mensaje a Óscar de la Hoya: "No lo quiero en mi vida"

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará el próximo sábado 4 de mayo a Jaime Munguía, y será su reencuentro con Óscar de la Hoya. Desde 2019, el promotor y el campeón indiscutido de las 168 libras finalizaron su relación y el tapatío dejó claro que no quiere volver a vincularse con él de ninguna manera.

"No estoy interesado en ser su amigo. Estoy bien donde estoy. No tengo nada que ver con él. Le deseo todo lo mejor y ya está. Pero no lo quiero en mi vida. No lo quiero cerca de mí ni cerca de mí. No quiero ese tipo de vibraciones en mi vida", declaró el tapatío a BoxingScene.

Boxing Scene recuerdó que De la Hoya y su empresa ayudaron a construir el perfil de Álvarez. Sin embargo, la relación se fracturó cuando Álvarez firmó un contrato de cinco años y 11 peleas con DAZN en octubre de 2018, con un valor de al menos 365 millones de dólares, según se reportó.

Después de tres peleas, ambos se separaron y desde entonces han intercambiado críticas e insultos. Golden Boy expresó que su problema con 'Canelo' inició cuando le aconsejó que se separara de Eddy Reynoso, tras lo cual el peleador criticó a De la Hoya por su falta de lealtad, poco antes de la pelea contra Sergey Kovalev en 2019, última en la que estuvieron juntos.

